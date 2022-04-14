Gelecek Partisi Teşkilatı iftarda bir araya geldi

Gelecek Partisi Teşkilatı geçtiğimiz akşam iftarda bir araya geldi.Gelecek Partisi Teşkilatı, Gelibolu İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi.Programa Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür Turizm Politika İzleme KuruluBaşkanı Yeşim Karadağ, İl Başkanı Vahap Özsüer, Kurucu İl Başkanı Hüseyin Yıldırım, İlçe Başkanları ve partililerin yanı sıra Gelibolu CHP , İYİ Parti, DEVA Partisi, Demokrat parti ve Saadet Partisi ilçe başkanları da katılım sağladı.

Programda konuşma yapan Yeşim Karadağ tertip edilen iftar programı için Gelibolu ilçe başkanı Aysun Tarıman nezdinde tüm teşkilat üyelerine teşekkür ederken şu ifadeleri kullandı; “Millet olarak son 20 yılın en zor Ramazan ayını geçiriyoruz. Enflasyon rakamları her ne kadar %61 olarak açıklansa da halkımızın sokakta hissettiği enflasyon en az 2-3 katı kadar. Avrupa bizi kıskanıyor diye nara atanlar şöyle bir gözlerini açıp hesap yapsalar aslında Avrupa ülkelerinin toplam enflasyon oranının bizim ülkemizin enflasyon oranına denk geldiğini de görecekler. Ama bunlarda göz var görmezler, kulak var duymazlar. Bu iktidarın son kullanım tarihi geçti artık. Erken veya zamanında yapılacak seçimlerde ülkeyi yöneten irade biz olacağız.”

Haber: Caner AKŞİT