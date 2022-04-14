Milletvekili Ceylan İlçemize Ziyarette Bulunacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, bugün ilçemize gelerek ziyaretler gerçekleştirecek.

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, ilçelere düzenlediği ziyaretler kapsamında bugün ilçemizi ziyaret ederek, STK temsilerini ziyaret edecek, Milletvekili Ceylan bugün ilk olarak CHP İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek ilçe teşkilatı ile bir araya gelecek.Ardından Gelibolu Tüm Muhtarlar Derneği , Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Küçük Sanayi Sitesini ziyaret ederek oda başkanları ile görüşecek.

CHP Çanakkale Milletvekili Ceylan, son olarak CHP İlçe teşkilatının düzenleyeceği ve Millet İttifakı iştirakı olan diğer 5 siyasi parti ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin de katılacağı iftar programına katılacak.Haber: Ali GEZER