1831 Senesi Nüfus Sayımına Göre Gelibolu Kazası Müslüman Defteri

Konuk Yazar: Piri Reis MYO.

Öğretim Görevlisi -Aydan YÜZÜAK

Eski çağlardan beri, birçok uygarlık tarafından vergilerin düzenli toplanması için nüfus sayımlarına ihtiyaç duyulmuştur. Osmanlı İmparatorluğu’nda da kuruluşundan itibaren nüfus sayımları gerçekleştirilmiştir. Bununla ilgili ilk çalışmalar, tahrir şeklinde kendini göstermektedir. Bu tahrirler, öncelikli olarak ülkede mevcut vergi durumu ile vergi mükellef sayısını belirlemek amacıyla yapılırdı. Fakat toprak sayımı amacı gütmeyen sadece imparatorluktaki askerlik çağındaki erkek nüfusun sayılması amacını taşıyan modern mananda ilk nüfus sayımı II. Mahmud tarafından 1831 senesinde gerçekleştirildi. Bu ilk nüfus sayımında Anadolu ve Rumeli’de bulunan Müslim ve Gayrimüslim erkek Nüfusun tespiti amaçlanmıştır. Nüfus defterleri Bir toplumun tarihinden kültürüne hatta etnik ve dini yapısına kadar farklı konularda bilgi sunan ve bir toplumun karakterini çözebilmek için başvurulacak birinci elden kaynaklardır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Osmanlıca Rika yazısıyla kaleme alınan nüfus defterleri günümüzde Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde muhafaza edilmektedir. Osmanlı’da Nüfus Sayımları Osmanlı Devleti’nde 15. yüzyıldan itibaren fethedilen bölgelerin bütün sosyal ve iktisadi unsurlarını tespit etmek, bu yolla asker ve vergi almak amacıyla tahrirler yapılmıştır Tahrirler Sözlükte “yazma, kaydetme, deftere geçirme” anlamına gelir. Terim olarak, Osmanlı maliye teşkilâtında vergilerin ve bu vergileri verenlerin ismen tesbiti için değişik dönemlerde farklı şehirlerde gerçekleştirilen sayımları ve bu sayımların kaydedildiği defterleri ifade eder. Sanayi öncesi tarım toplumu yapısının hâkim olduğu çeşitli devlet ve imparatorluklarda ülkenin vergi ve vergi nüfusu potansiyelini belirlemek maksadıyla sayımlar yapılmıştır.

Devamı Pazartesi Günkü Sayımızda