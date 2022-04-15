Güneyli Köyündeki Parke Taşı Çalışmalarında Sona Gelindi

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü Güneyli Köyü Parke taş çalışmalarının sona erdiğini duyurdu. Sürücü; “Köylerimizde temiz bir ortamda insanlarımıza sağlıklı bir zemin oluşturmak için özel idare ve il genel meclisi olarak elimizden geleni yapıyoruz.

Diğer köylerimizde de parke taşı çalışması yakında başlıyacak.”ifadelerinde bulundu.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN