GÜNCEL HABERLER 

Güneyli Köyündeki Parke Taşı Çalışmalarında Sona Gelindi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü Güneyli Köyü Parke taş çalışmalarının sona erdiğini duyurdu. Sürücü; “Köylerimizde temiz bir ortamda insanlarımıza sağlıklı bir zemin oluşturmak için özel idare ve il genel meclisi olarak elimizden geleni yapıyoruz.
Diğer köylerimizde de parke taşı çalışması yakında başlıyacak.”ifadelerinde bulundu.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

Bunları da sevebilirsiniz

Trafikle ilgili Çalışmalar Sürüyor

buyukzafer 0

Sağanak Yağmur Sonrası Mazgal Temizliği

buyukzafer 0

Bülent Turan, Müjdeyi Verdi

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.