Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü Güneyli Köyü Parke taş çalışmalarının sona erdiğini duyurdu. Sürücü; “Köylerimizde temiz bir ortamda insanlarımıza sağlıklı bir zemin oluşturmak için özel idare ve il genel meclisi olarak elimizden geleni yapıyoruz.
Diğer köylerimizde de parke taşı çalışması yakında başlıyacak.”ifadelerinde bulundu.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN
Güneyli Köyündeki Parke Taşı Çalışmalarında Sona Gelindi
Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü Güneyli Köyü Parke taş çalışmalarının sona erdiğini duyurdu. Sürücü; “Köylerimizde temiz bir ortamda insanlarımıza sağlıklı bir zemin oluşturmak için özel idare ve il genel meclisi olarak elimizden geleni yapıyoruz.