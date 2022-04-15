AŞAMAYACAĞIMIZ SORUN YOK

FİRMALARIMIZA YENİ DESTEKLER

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan yeni esnaf destekleme paketi hakkında açıklamalarda bulundu.Tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiğini ve bu sürecin mutlaka aşılacağını belirten Turan: “Pandemi ile başlayan bu zorlu süreç üzülerek takip ettiğimiz savaşla devam ediyor. Bu olumsuz gelişmelerin sonucunda maalesef dünyadaki tüm ekonomilerde olduğu gibi bizim ekonomimiz de belli konularda olumsuz etkilendi. Sorunu görerek reel çözüm adımlarımızla ve milletimizle birlikte bu süreci atlatmakta kararlıyız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dün açıkladığı ihracata dönük yatırımlar ve döviz kazandırıcı turizm faaliyetleriyle ilgili adımlar oldukça kıymetli. Firmalarımıza özellikle finansmana erişimde yeni destekler sağlanacak. Başta Çanakkaleli firmalarımız, işletmelerimiz olmak üzere milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz.” şeklinde konuştu.

Yeni destekler kapsamında ihracata dönük yatırımlara yerli makine kullanımı, kısmi yurt dışı finansmanı ve bölgesel teşviklere ilave olarak yıllık yüzde 9’a varan faiz oranıyla Türk lirası cinsinden uzun vadeli finansman imkanı getirilecek. Yine turizm sektöründe de döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara yüzde 9’a kadar inen faiz oranlarıyla uzun vadeli Türk lirası finansmanı sağlanacak. Proje finansmanı prensipleriyle harcama mukabili ve belge karşılığı kullandırılacak bu krediler için 100 milyar lirası ihracat, 50 milyar lirası turizm için olmak üzere toplamda 150 milyar liralık bir kaynak ayrıldı. KOBİ’ler için 250 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 1,5 milyar lira limiti olan yüzde 9’a varan yıllık faiz oranı ve 2 yılı ödemesiz 3 ila 10 yıl arası vade ile kullandırılacak.