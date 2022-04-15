Başlangıç Fener Meydanından Olacak

57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun 7’inci etabı 16 Nisan Cumartesi günü saat 11:00’da Fener Meydanından Gelibolu’dan start alacak.

Her yıl geleneksel olarak yapılmakta olan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası 57. Bisiklet Turunda 16 Nisan 2022 Cumartesi günü GELİBOLU – TEKİRDAĞ Etabı startı Saat 11.00’da Gelibolu Fener Meydanında verilecek

165 Bisikletçi ile başlayan tur kazalar sonrası 155 Bisikletçi ile GELİBOLU -Tekirdağ 7.Etap ile devam edecek Tur pazar günü koşulacak TEKİRDAĞ- İSTANBUL Etabı ile sona erecek

Halil Tuna yönetimindeki Geliboluspor Triatlon Takımı bisikletçileri de tura katılan bisikletçilere destek olmak üzere Fener Meydanında ve yol boyunca onlarla birlikte olacaklar

Ayrıca KEGM Kıyı Emniyeti Römorkörleri de Hamzakoy mevkiinde su gösterileri yaparak katılımcılara hoşça vakit geçirtecekler

Tüm Sporseverleri Saat 10.00’da Gelibolu Fener Meydanına Bisikletçilere moral desteğe bekliyoruz.Haber: Seda LİMAN ZENGİN