135 km’lik Gelibolu-Tekirdağ 7.etabı İlçemizden Start Aldı

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 10-17 Nisan tarihleri arasında düzenlenen, 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda; Gelibolu-Tekirdağ etabının startının verileceği Fener Meydanı’nda ekipler cumartesi günü saat 11:00’de hazır bulundu.

Saat 11:00’de start alan yarışmada sporcular Gelibolu – Tekirdağ 7.etabını başlatmış oldular.

Tour of Türkiye’nin Gelibolu – Tekirdağ arasındaki 7. Etabını Patrick Bevin kazandı ve genel klasmanda liderliğe yükseldi.

Sporcuları, Kaymakam Bekir Abacı, Başkan Mustafa Özacar, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, İl Gençlik Spor ve İl Müdürü Ömer Kalkan Fener Meydanı’ndan uğurladılar.

Haber:Seda LİMAN ZENGİN