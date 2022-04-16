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Milletvekili Ceylan Burhanlı, Cevizli ve Cumalı Köyleri Ziyaret Etti

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Milletvekili Ceylan ilçemize yaptığı ziyaretin ardından CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak ve İl Genel Meclis Üyeleriyle birlikte İl Genel Meclis Üyeleri Ali Rıza Sayın, Nihat Öner ile birlikte Cevizli, Burhanlı, Cumalı köylerini ziyarette bulundu.
Ziyarette bulundukları Cevizli, Burhanlı ve Cumalı Köylerindeki vatandaşlar milletvekili Ceylan’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler. Haber: Caner AKŞİT

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