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DEVLET HASTANESİNDE KUDUZ PROFİLAKSİSİ EĞİTİMİ VERİLDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesinde Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Halk Sağlığı Uzmanı Aziz Soysal tarafından Kuduz profilaksisi eğitimi verildi
Profilaksi nedir?
Hastalıkların oluşumunu veya ilerlemesini önlemek için alınan daha ziyade tıbbi-tedbirler.
Açıklama: Profilaksi tedavi değildir; meydana gelmeden önce hastalığı önlemeye çalışmaktır. Haber: Hilal GEZER

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