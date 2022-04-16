1831 Senesi Nüfus Sayımına Göre Gelibolu Kazası Müslüman Defteri

Konuk Yazar:Piri Reis MYO.

Öğretim Görevlisi -Aydan YÜZÜAK

Cumartesi günkü yazının devamı- Enver Ziya Karal son olarak XVII. Yüzyıl başında bir tahririn yapıldığını ve ondan sonra da XVIII. Yüzyılda herhangi bir tahririn olmadığını söyler. XIX. Yüzyılda ise II. Mahmud’un bir sayım yaptırdığını ancak yapılmasına yeltenilen sayımların bu kez toprak ve mülk yazımı vesilesiyle değil, doğrudan doğruya nüfus sayımı için yapıldığını kaydetmiştir.XIX. Yüzyılda bundan başka temettuat sayımları da yapılmıştır. Tapu tahrir geleneğinin bir devamı olarak bu gelir defterleri aynı zamanda birer nüfus defteri gibi de düşünülmüştür. Nitekim, bu defterler de “biraz tımar tevcih kayıtlarını hatırlatır biçimde” insanların tarifleri de yapılmıştır. XIX. yüzyıla ait nüfus defterlerinde aile reisinin bir fotoğrafı çizilmektedir. “Uzun boylu kara sakallı açık alınlı şaşı gözlü” gibi. Nüfus sayımıyla görevlendirilen memurlara yapacakları işle ilgili genel bir bilgilendirme yapıldığı halde 1830-1845 arasında yapılan sayımları ihtiva eden defterlerin benzer şekilde tutulmadığı görülmektedir. Bir defterde kişilerin sakalının, kaşlarının ve burnunun şekline, gözlerinin rengine, boyunun kısalık ve uzunluğuna kadar değinilirken bir başka defterde kişilerin hiçbir fiziksel özelliği yazılmamıştır.Mehmet Güneş, Osmanlı Dönemi Nüfus Sayımları ve Bu Sayımları İçeren Kayıtların Tahlili, Akademik Bakış, Cilt 8, Sayı 15, Kış, 2014Mehmet Başaran, 1830 – 1842 Yılları arasında nüfus defterleri Kapsamında Ödemiş ve Köyleri, 2016 TrabzonMehmet Öz, İslam Ansiklopedisi, cilt 39, s.425-429, 2010- İstanbulEnver Ziya Karal, Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk Nüfus Sayımı 1831, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası-Ankara, Temmuz, 1995 s.8 Nuri Adıyeke, Temettuat Sayımları ve Bu Sayımları Düzenleyen Nizamname Örnekleri, s.3Remzi Çavuş, Geçmişin Yorumlanmasında Nüfus Defterlerinin Rolü, 2018 s.6