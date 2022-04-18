1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GÖNÜLLERİ DE BAĞLIYOR

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Çanakkale’de düzenlenen etapları hakkında açıklamalarda bulundu. Önemli organizasyonlara Çanakkale’nin ev sahipliği yapmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Turan, “Çanakkale’miz tarih, kültür, turizm, tarım ve sanayi olduğu gibi aynı zamanda bir gençlik ve spor şehri. Şehrimizde sportif faaliyetleri artırmak, organizasyonlara ev sahipliği yapmak, gençlerimiz ve hemşehrilerimiz için olduğu gibi, şehrin tanıtımı ve ekonomisi açısından da kıymetli. Bu defa sporcularımız Çanakkale Boğazı’nda, Çanakkale’mizin ve ülkemizin yeni sembollerinden 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden, Asya’dan Avrupa kıtasına ilk kez karadan geçtiler. Büyük bir gururla takip ettik. Gördük ki Simgelerin Köprüsü sadece kıtaları değil, gönülleri de birbirine bağlıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla birlikte bir kez daha tüm sporcularımıza şehrimize hoş geldiniz diyor, başarılar temenni ediyoruz.” şeklinde konuştu. Haber Merkezi