Meslek Liselerinin 2022 Yılının İlk Üç Ayındaki Üretim Kapasitesi %225 Arttı

Mesleki eğitimde öğrencilerin uygulama becerilerini artırmada önemli katkısı olan döner sermaye kapsamındaki üretim kapasitesi artmaya devam ediyor. Meslek liselerinin bu yılın ilk üç ayındaki gelirleri toplamı, 2021 yılının ilk üç ayına göre yüzde 225 artarak 333 milyon liraya yükseldi.Millî Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitimde öğrencilerin uygulama becerilerini artırmada önemli katkısı olan döner sermaye kapsamındaki üretim kapasitesini artırmaya devam ediyor. Meslek liseleri, 2021 yılında bir önceki yıla göre gelirini yüzde 131 artırarak 1 milyar 162 milyon 574 bin liraya yükseltti.

Millî Eğitim Bakanlığı, 2022 yılında mesleki eğitimde döner sermaye kapsamında üretimden 1,5 milyar lira gelir elde etmeyi hedefliyor. Bu kapsamda 2022 yılı ocak, şubat ve mart aylarındaki gelirlerin toplamı, 2021 yılının ilk üç ayına göre yüzde 225 artarak 333 milyon 490 bin liraya yükseldi.

Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi: “Mesleki eğitimde yaptığımız dönüşümde önceliğimiz; eğitim, üretim, istihdam döngüsünü güçlendirmek. Bu kapsamda attığımız adımlardan bir tanesi de döner sermaye kapsamında meslek liselerinde yapılan üretim kapasitesini artırmaktı. Bu kapsamda 2021 yılında elde edilen gelir, 2020 yılına göre yüzde 131 artarak 1 milyar 162 milyon liraya yükselmişti. 2022 yılında hedefimiz; 1,5 milyar liralık üretim ve hizmet sunumu kapasitesine ulaşmak. Bu yılın ilk üç ayının sonuçları bu hedefe de kolay bir şekilde ulaşacağımızı gösteriyor. 2022 yılının ilk üç ayındaki gelirler toplamı, 2021 yılının aynı aylarına göre yüzde 225 artarak 333 milyon 490 bin liraya yükseldi.”

En fazla gelir Ankara, İstanbul ve Gaziantep’ten

2022 yılının ilk üç ayında üretimden en fazla gelir sağlayan ilk üç ilin sırasıyla Ankara, İstanbul ve Gaziantep olduğunu bildiren Özer şunları söyledi: “2022 yılının ilk üç ayında mesleki ve teknik eğitim kurumlarının yaptıkları üretimlerden Ankara 34 milyon lira, İstanbul 30,5 milyon lira ve Gaziantep 24,4 milyon liralık gelir elde etti.”

Sincan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türkiye Birincisi

Özer, okullar bazında yapılan üretim sıralamasında ise 7 milyon 933 bin liralık üretimle Ankara Sincan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin birinci, Gaziantep Şehit Kamil Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 7 milyon liralık üretimle ikinci ve İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin de 6,5 milyon liralık üretimle üçüncü olduğunu belirtti.

Bakan Özer, bu süreci başarıyla yürüten Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne, tüm il müdürlerine, okul yöneticilerine, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.Haber Merkezi