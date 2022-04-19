GELİBOLU BELEDİYESİNİN GELENEKSEL 23 NİSAN YARIŞMASI SONUÇLANDI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla; Gelibolu Belediyesi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen, resim ve şiir olmak üzere iki dalda yapılan yarışma sonuçlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşku ve heyecanını aşılamak, çocukların hayal dünyalarını öğrenmek ve hayallerindeki Atatürk’ü keşfetmek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın onlar için ne ifade ettiğini öğrenme amacını taşıyan yarışmanın seçici kurulu, eserleri değerlendirerek dereceye giren öğrencileri açıkladı.

Atatürk’ün “Küçük hanımlar, küçük beyler…Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız.” sözünden hareketle yola çıkarak, konusu bu yıl “Aydınlık Türkiye’nin Geleceğindeki Hayalleriniz” olarak belirlenen, şiir yarışması için toplam 37, resim yarışması için toplam 114 eser teslim edildi.Belediyemiz Meclis Üyeleri Mustafa Çoban, Deniz Cankara ile Türk Dili Edebiyatı, Türkçe ve Görsel Sanatlar öğretmenlerinden oluşan seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda dereceye girerek ödül alan öğrenciler belirlendi.

Yarışmada resim dalında; ilkokullar arasında Gazi Süleyman Paşa İlkokulu’ndan Mehmet Dora Aytekin birinci, yine aynı okuldan Yağız Tezcan ikinci, Gelibolu Akademi Kültür Koleji’nden Rena Şerav üçüncü oldu. Piri Reis İlkokulu’ndan Gizem Ata’nın eseri bu dalda mansiyon ödülünü kazandı. Yarışma komisyonu, 26 Kasım İlkokulu’ndan İdil Melek Çevik’in eserini de jüri özel ödülüne layık gördü.Resim kategorisinde ortaokul öğrencileri arasında 100.Yıl Barış Ortaokulu’ndan Beyna Ekentok birinci olurken, Gelibolu Akademi Kültür Koleji’nden Melis Su Mandacı ikinci, Namık Kemal Ortaokulu’ndan Dağhan Efe Uygun üçüncü oldu. Bu dalda mansiyon ödülüne de jüri tarafından Hakimiyeti Milliye Ortaokulu öğrencisi Hiranur Özdemir layık görüldü.Şiir kategorisinde ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen yarışmada ise 100.Yıl Barış Ortaokulu öğrencisi “Var ol Mustafa Kemal’im” isimli eseri ile Aysu Şahbaz birinci olurken, Gelibolu Akademi Kültür Koleji’nden “Atamın Armağanı” isimli eseri ile Belinay Taş ikinci, 100.Yıl Barış Ortaokulu’ndan “Ben 23 Nisan’ım” isimli eseri ile Eyman Ege Şekerciler üçüncü oldu. Bu grupta Namık Kemal Ortaokulu öğrencisi Berrak Okuyucu’nun “Baharın En Güzel Günü” isimli eseri de mansiyon ödülüne layık görüldü. Haber: Caner AKŞİT