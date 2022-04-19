KAMU PERSONELİNE İLK YARDIM EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Gelibolu Kaymakamlığı öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, İlçemizde bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan kamu personeline “İlk Yardım Eğitimi” verildi.

Ecebey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitim 3 grup halinde planlanmış olup, eğitime katılan personel 2 günlük teorik eğitimin ardından katılacakları sınav sonucunda İlk Yardım Sertifikalarını alacaklar.

Eğitimin ilk gününe katılan Kaymakamımız Bekir ABACI ilk yardımın öneminden bahsederek “Kamu personelimizin ilk yardım eğitimini almasını önemsiyorum. Bu kurs ile kendinize artı bir değer katmış oluyorsunuz. Günlük hayatınızda da her zaman yardımcı olacak bir eğitim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. Haber: Caner AKŞİT