KAYMAKAM ABACI 2 NCİ KOLORDU KOMUTANLIĞI TARAFINDAN ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERİMİZ ONURUNA DÜZENLENEN İFTAR PROGRAMINA KATILDI

2 nci Kolordu Komutanlığı tarafından, Gelibolu Ordu Evi’nde düzenlenen ve çok sayıda şehit yakını ve gazi ile ailelerinin ağırlandığı programa, Kaymakam Bekir Abacı, eşi Fendiye Büşra Abacı, 2 nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, Gelibolu Belediye Başkanı M. Mustafa Özacar, İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü, İlçe Jandarma Komutanı Cem Gökdemir ve kurum amirleri katıldı.

Şehit yakınları ve gazilerimiz ile yakından ilgilenen Kaymakam Abacı, nazik davetlerinden dolayı 2 nci Kolordu Komutanı Rasim Yaldız’a teşekkür etti.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN