GÜNCEL HABERLER 

KAYMAKAM ABACI 2 NCİ KOLORDU KOMUTANLIĞI TARAFINDAN ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERİMİZ ONURUNA DÜZENLENEN İFTAR PROGRAMINA KATILDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

2 nci Kolordu Komutanlığı tarafından, Gelibolu Ordu Evi’nde düzenlenen ve çok sayıda şehit yakını ve gazi ile ailelerinin ağırlandığı programa, Kaymakam Bekir Abacı, eşi Fendiye Büşra Abacı, 2 nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, Gelibolu Belediye Başkanı M. Mustafa Özacar, İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü, İlçe Jandarma Komutanı Cem Gökdemir ve kurum amirleri katıldı.
Şehit yakınları ve gazilerimiz ile yakından ilgilenen Kaymakam Abacı, nazik davetlerinden dolayı 2 nci Kolordu Komutanı Rasim Yaldız’a teşekkür etti.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

Bunları da sevebilirsiniz

ESNAFA EŞ ZAMANLI DENETLEME YAPILACAK

buyukzafer 0

ÖZACAR’DAN 9 EYLÜL MESAJI

buyukzafer 0

“BİGA’MIZIN GÜÇLÜ DİNAMİKLERİ, GÜZEL BİR TABLO OLUŞTURDU”

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.