GELİBOLU KAPALI SPOR SALONU’NUN YAPIMI DEVAM EDİYOR

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, çalışmalarına yeniden başlanan Gelibolu Kapalı Spor Salonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bazı sebeplerle yapımına ara verilen Gelibolu Kapalı Spor Salonu’nun ikmal yapım işinin ihale edilmesiyle birlikte çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Turan; “Gelibolu’muza 2 bin m² inşaat alanına sahip, içinde 300 kişilik seyirci tribününün, spor müsabakaların oynanacağı salonun, 250 kişilik çok amaçlı konferans salonunun, fitness ve güreş antrenman odasının, hakem ve sporcu soyunma odalarının ve birçok sosyal donatının bulunacağı modern bir kapalı spor salonu kazandırıyoruz. Gençlerimiz ve hemşehrilerimiz için birçok hizmeti içinde barındıran, engelli kardeşlerimizin kullanımına uygun güzel bir tesis olacak. İkmal ihalesinde 7.200.000+KDV bedeli ile sözleşme imzalandı. Yer teslimi yapılarak çalışmalar tekrar başladı. Spor salonunun 2022 yılı sonunda hizmete alınması planlanmaktadır. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte Çanakkale’mizin çocukları ve gençleri için yatırımların ve hizmetlerin artarak devam etmesi adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.