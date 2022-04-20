KAYMAKAM BEKİR ABACI ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI FUAR VE KONGRE MERKEZİNDE BULUNAN PİRİ REİS MÜZESİNİ ZİYARET ETTİ

Gelibolulu büyük denizci Piri Reis’in 500 yıl önce miras bıraktığı değerleri sonsuza kadar yaşatmak için, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaptırılarak Çanakkale Valiliğine devredilen Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Kongre Fuar Merkezi’nde bulunan, Piri Reis ve Haritaları Sergisi malzemelerinden oluşan interaktif müzeyi ziyaret eden Kaymakamımız Bekir ABACI, önce Piri Reis’in yaşamını konu alan 15 dakikalık film gösterimini izledi. Daha sonra, Pîrî Reis’in yaşlılık ve gençlik dönemlerini temsil eden heykelleri, Piri Reis’in ünlü Dünya Haritası üzerinde masalsı yolculuğun yapıldığı interaktif uygulamayı, Piri Reis’in haritası ile modern dünya haritasını kıyaslamak için yapılan harita dolabını, bir yüzünde Piri Reis’in çizimleri, diğer yüzünde ise o alanın aynı açıyla bugünkü uydu görüntüsünün yer aldığı harita ormanını, dokunmatik bir masada yer alan Piri Reis haritasını inceleyerek, müze yetkililerinden bilgi aldı.

Kaymakam Abacı’ya , Kaymakam Refiki Mehmet ÇELİK eşlik etti.