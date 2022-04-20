ÇOMÜ’DE 4 LİSANS PROGRAMI DAHA AKREDİTE OLDU

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde öğretim faaliyeti gösteren Coğrafya Öğretmenliği, Japonca Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programları üç yıl süreyle akredite edildi.2021-2022 döneminde akreditasyon başvurusunda bulunan programları, Yükseköğretim Kalite Kurulunca (YÖKAK) yetkilendirilen Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeleri başarıyla tamamlayarak faaliyetlerinin kalite standartlarına uygun olduğunu kanıtladı.

İlgili programların akreditasyon almasıyla birlikte ÇOMÜ Eğitim Fakültesinde akreditasyon alan program sayısı beşe, Onsekiz Mart Üniversitesi genelinde akreditasyon alan program sayısı ise 10’a yükseldi.