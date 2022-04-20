Gelibolu İlçe Milli Eğitim bünyesinde düzenlenen“Geri Dönüşüm Mucitleri”Tasarım Yarışması için okul birinci olan öğrenciler dün sunumları gerçekleştirdiler. Katılım sağlayan öğrencilere öğretmenleri tebrik edip, başarılarının devamını dilediler..
İlkokul düzeyinde dereceye giren öğrenciler: Behlül Bozkurt (Gazi Süleymanpaşa İlkokulu), Miraynaz Er( Evreşe İlkokulu) Ecrin Yaldızlı (Piri Reis İlkokulu) Ortaokul düzeyinde dereceye giren öğrencileri:
Berk Efe Serkan (100. Yıl Barış Ortaokulu), Alperen Elçeken (Namık Kemal Ortaokulu),Belinay Taş(Özel Gelibolu Akademi Kültür Ortaokulu) Haber: Seda LİMAN ZENGİN
“GERİ DÖNÜŞÜM MUCİTLERİ” TASARIM YARIŞMASI SONUÇLARI BELLİ OLDU
Gelibolu İlçe Milli Eğitim bünyesinde düzenlenen“Geri Dönüşüm Mucitleri”Tasarım Yarışması için okul birinci olan öğrenciler dün sunumları gerçekleştirdiler. Katılım sağlayan öğrencilere öğretmenleri tebrik edip, başarılarının devamını dilediler..