GÜNCEL HABERLER 

“GERİ DÖNÜŞÜM MUCİTLERİ” TASARIM YARIŞMASI SONUÇLARI BELLİ OLDU

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu İlçe Milli Eğitim bünyesinde düzenlenen“Geri Dönüşüm Mucitleri”Tasarım Yarışması için okul birinci olan öğrenciler dün sunumları gerçekleştirdiler. Katılım sağlayan öğrencilere öğretmenleri tebrik edip, başarılarının devamını dilediler..
İlkokul düzeyinde dereceye giren öğrenciler: Behlül Bozkurt (Gazi Süleymanpaşa İlkokulu), Miraynaz Er( Evreşe İlkokulu) Ecrin Yaldızlı (Piri Reis İlkokulu) Ortaokul düzeyinde dereceye giren öğrencileri:
Berk Efe Serkan (100. Yıl Barış Ortaokulu), Alperen Elçeken (Namık Kemal Ortaokulu),Belinay Taş(Özel Gelibolu Akademi Kültür Ortaokulu) Haber: Seda LİMAN ZENGİN

Bunları da sevebilirsiniz

Gelibolu’nun Yetiştirdiği Bilim Adamları ve Şairler-Yazıcızade Ahmet Efendi

buyukzafer 0

GELİBOLU’DA EBE HEMŞİRE ARANIYOR

buyukzafer 0

TURAN“AMACIMIZ EZİNE PEYNİRİNİ SADECE BİR TÜRKİYE MARKASI DEĞİL BİR DÜNYA MARKASI HALİNE GETİRMEK”

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.