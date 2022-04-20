GELİBOLU KAMYONETÇİLER KOOPERATİFİ KURULUYOR

Gelibolu Şoförler Odası Başkanı Ömür İşsever dün Kamyonetçi esnaflarla yapılan toplantı sonucunda Gelibolu Kamyonetçiler kooperatifini kurulacağının bilgisini verdi.Başkan Ömür İşsever; “Gelibolu

‘da Kamyonetçi Esnafımızla yapılan toplantı sonucunda alınan karar gereği Gelibolu Kamyonetçiler kooperatifini kuruyoruz şimdiden hayırlı olsun Allah utandırmasın.”dedi.Haber: Ali GEZER