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GELİBOLU KAMYONETÇİLER KOOPERATİFİ KURULUYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Şoförler Odası Başkanı Ömür İşsever dün Kamyonetçi esnaflarla yapılan toplantı sonucunda Gelibolu Kamyonetçiler kooperatifini kurulacağının bilgisini verdi.Başkan Ömür İşsever; “Gelibolu
‘da Kamyonetçi Esnafımızla yapılan toplantı sonucunda alınan karar gereği Gelibolu Kamyonetçiler kooperatifini kuruyoruz şimdiden hayırlı olsun Allah utandırmasın.”dedi.Haber: Ali GEZER

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