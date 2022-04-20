FUTBOL TURNUVASININ ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ilkokullar arasında düzenlenen futbol turnuvasının ödül töreni yapıldı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen ilkokullar arası futbol turnuvasının ödül töreni 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu’nda yapıldı, dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.
Ödül Törenine Kaymakamı Bekir Abacı, Gelibolu Belediye Başkanı M. Mustafa Özacar, Kaymakam Refiki Mehmet Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.Haber: Hilal GEZER