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RAMAZAN AYI MÜNASEBETİYLE AZİZ ŞEHİTLERİMİZİN AİLELERİ İLE GAZİLERİMİZ VE AİLELERİ ZİYARET EDİLDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ramazan ayı münasebetiyle, İlçemizde ikamet eden 28 Şehit Ailesi ve 44 Gazi ve ailesi İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gelibolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ziyaret edilerek kendilerine hediyeleri takdim edildi.
Şehit yakınları, Gazilerimiz ve aileleri ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ilettiler.

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