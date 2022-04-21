ÇANAKKALE’DE ÇALMADIK KAPI, DOKUNMADIK GÖNÜL KALMAMALI “TEŞKİLATLARIMIZIN ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARI GURUR KAYNAĞIMIZDIR

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale teşkilatlarının Ramazan ayı programları ve çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. “Teşkilatlarımızın özverili çalışmaları gurur kaynağımızdır.” diyen Turan sözlerini şöyle sürdürdü: “AK Parti Çanakkale teşkilatlarımız, her zaman olduğu gibi, mübarek Ramazan ayında da pandemi kurallarına uyarak, sahada çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İl ve İlçe Başkanlıklarımızdaki Ana Kademelerimiz, Kadın Kollarımız, Gençlik Kollarımız ile İl Genel Meclisimiz, Belediye Başkanlarımız, Belediye Meclis Üyelerimiz ve kısaca tüm teşkilatlarımız; memleketimizde ilçe ilçe, mahalle mahalle, köy köy gezerek adeta sıkmadıkları el ve çalmadıkları kapı kalmadı. Teşkilatlarımız, Ramazan ayının sadece ilk 15 gününde 4377 hane ziyareti, 155 köy ziyareti, 267 kahvehane ziyareti, STK ziyaretleri, muhtar ziyaretleri, yaklaşık 10 bin hemşehrimizin katıldığı ilçe teşkilatlarımızın iftar programları ve 378 yaşlı ziyareti ile deyim yerindeyse durmak nedir bilmedi. Milletimizin sinesinde müstesna bir yere sahip şehit ailelerimiz ziyaret edildi. Bununla birlikte Gençlik Kollarımız, her gün 18 Mart Hatime Ana Ulu Camii’nde sahur düzenleyip ‘İftara 5 kala Programı’ ile de iftara yetişemeyecek hemşehrilerimize iftariye ikram etti. Hamdolsun dolu dolu bir Ramazan ayı geçiriyoruz. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla birlikte, emeği geçen dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Artık Ramazan ayının son günlerine giriyoruz. Çalmadığımız kapı, ulaşmadığımız ihtiyaç sahibi kalmamalı. Ramazan Bayramı’na yardıma muhtaç kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidererek girersek Bayramın hazzı da mutluluğu da başka olur.”