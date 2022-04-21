23 NİSAN’DA UÇUTMA ŞENLİĞİ YAPILACAK

Gelibolu Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda 23 Nisan’da ilçemiz Fener Meydanında çocuklara Uçurtma Şenliği düzenleyecek.Yapılan açıklamada; “Fener Meydanı’nda düzenlenecek uçurtma şenliğinde Gelibolu Belediyesi olarak çocuklarımızın coşkusuna ortak olacağız. Uçurtmalarımızı dünya barışı için hep birlikte gökyüzüne salacağız.” İfadelerine yer verildi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN