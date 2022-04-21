23 NİSAN PROGRAMI BELLİ OLDU

23 Nisan Cumartesi günü ilçemiz 2.Kolordu Komutanlığı Karargah binası Atatürk Anıtı önüne saat 09:00’da çelenk sunumu yapılacak.

Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşımız okunacak.Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından 23 Nisan şiirlerini Nihal Abacı ve Yağız Talha Doğan okuyacak.Çelenk sunma töreni şiirlerin okunmasıyla sona erecek.

23 Nisan kutlama programları aynı gün saat:10:00’da ilçemiz 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Bahçesinde devam edecek.

23 Nisan Cumartesi günü program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından, öğrencilerin gösterileri yer alacak.

İlçemiz Fener Meydanında 23 Nisan Cumartesi günü saat 16:00’da uçurtma şenliği ile devam edecek .Haber: Seda LİMAN ZENGİN