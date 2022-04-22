“GAZİ MECLİS BAĞIMSIZLIĞIMIZIN SEMBOLÜDÜR”

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Jülide İskenderoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı:“Kuruluşumuzun, kurtuluşumuzun ve bağımsızlığımızın sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102. yıl dönümünü büyük bir sevinç ve onurla kutluyoruz. Koca bir medeniyetin coğrafyadan silinmesi için yapılan topyekûn saldırı karşısında dik duran, boyun eğmeyen, vatanına, bayrağına kutsallarına sahip çıkan milletimiz, dünden bu güne aynı kararlılıkla ve anlayışla devam ediyor. Çanakkale Ruhuyla ateşlenen istiklal ateşi ebediyen var olacaktır.

Bu zor şartlarda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde millet iradesini hâkim kılma ve vatanı işgalden kurtarma amacıyla kurulan Gazi Meclisimiz, milletimizin bağımsızlığı için aldıkları hayati kararlar sadece Türkiye’nin değil tüm coğrafyanın, binlerce yıllık tarihimizin geleceğine ışık tutmuştur. Dünden bu güne Türkiye Büyük Millet Meclisi bağımsızlığımızın, millet iradesinin somutlaştığı, can bulduğu yegâne kurum olarak aziz milletimizin birlik ve beraberliğinin, ülkemizin bütünlüğünün garantisidir. Türkiye’yi çok daha güçlü yarınlara taşıma sorumluluğumuzla, Çanakkale Ruhu ile millet iradesine, bayrağımıza, istiklalimize hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz

Bu duygularla, Gazi Meclisimizin açılışının 102. yılını ve gözümüzün nuru tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor; bu özel günü çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve kuruluşundan bu yana Gazi Meclis’imizde görev almış, hizmet etmiş herkesi saygıyla ve minnetle anıyoruz.” Haber Merkezi