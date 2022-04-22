SOLOTÜRK ÇANAKKALE’DE GÖKYÜZÜNDE TARİHİ ANLAR YAŞANACAK!

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, gökyüzünde imkansızı başaran gösterileriyle nam salmış SOLOTÜRK ekibinin 23-24-25 Nisan tarihlerinde Çanakkale’de olacağını söyledi.

Çanakkale’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ve 24-25 Nisan Çanakkale Kara Savaşları’nın 107. yıl dönümünde böyle bir etkinliğe ev sahibi yapmasının anlamlı olduğunu ifade eden Turan; “Cesaretleri ve limitleri zorlayan kabiliyetleriyle, gökyüzünde yaptıkları gösterileriyle her zaman gurur duyduğumuz SOLOTÜRK ekibi 23-24-25 Nisan tarihlerinde Çanakkale’mizde olacak. 23 Nisan Cumartesi günü saat 15.30’da Anadolu Hamidiye Tabyası’nda, 24 Nisan Pazar günü saat 16.30’da Şehitler Abidesi’nde ve 25 Nisan Pazartesi günü saat 11.50’de yeniden Şehitler Abidesi’nde hemşehrilerimiz ile buluşup adeta görsel şov sunacaklar. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla tüm hemşehrilerimizi bu özel anları izlemeye davet ediyor, SOLOTÜRK ekibine şimdiden tarihin yeniden yazıldığı Çanakkale’mize hoş geldiniz diyoruz. Hava Kuvvetlerimiz ile kahraman pilotlarımıza hayırlı ve başarılı görevler diliyoruz.” şeklinde konuştu.