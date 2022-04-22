23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Akıl Zeka Oyunları Turnuvası yapıldı. Yarışma sonunda belirlenen sonuçlara göre;
Q-BİTZ:
1. Mustafa Kaan KÜÇÜK (75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu)
2. Nevva AKGÜL (75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu)
3. İdil VARLI (Gazi Süleymanpaşa İlkokulu)
KÜRE:
1. Güven GÜLEN (75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu)
2. Tarık Buğra ÖZDİN (75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu)
3. Miraç Sefa YILDIZ (Gazi Süleymanpaşa İlkokulu)
PENTAGO:
1. Afra ORUN (Piri Reis İlkokulu)
2. Ali Emir YAPICI (Gazi Süleymanpaşa İlkokulu)
3. Aras Kaya KUZ (75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu)
EQUİLİBRİO:
1. Nehir TOY (75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu)
2. Kayra GEZER (75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu)
3. Elif GÜN (Piri Reis İlkokulu)
MANGALA:
1. Bade Çiçek BAYRAK (75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu)
2. Eyüp ORDA (Org. Eşref Bitlis İlkokulu)
3. Ali ÇAKICI (26 Kasım İlkokulu).
Haber: Seda LİMAN ZENGİN
AKIL ZEKA OYUNLARI TURNUVASI SONUÇLANDI
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Akıl Zeka Oyunları Turnuvası yapıldı. Yarışma sonunda belirlenen sonuçlara göre;