CHP İLÇE BAŞKANI İSMAİL PARLAK’IN 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI MESAJI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı İsmail Parlak 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ‘nin açılış yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

CHP İlçe Başkanı Parlak, mesajında; “ 23 Nisan; Türk Milleti’nin, işgallere , parçalanmaya karşı, bağımsızlık mücadelesi verenlerin bütün imkanlarını kullanarak dünyaya varlığını kanıtladığı, bağımsız ve özgür olarak yaşama iradesini ortaya koyduğu gündür.Bu irade bu topraklara sadece bağımsızlığı getirip bu vatan topraklarını düşman işgalinden kurtarmadı; aynı zamanda Türk Milletini özgür, onurlu ve eşit yurttaşlar haline getirdi.Bizlere emanet olan, özgürlüğün, eşitliğin, adaletin ülkesi artık ayrıştıran, ötekileştiren, haksızlıkların,adaletsizliklerin her gün yaşandığı bir ülke haline geldiyse eğer bizler artık sözümüzü yerine getiremiyoruz demektir.

Bugün geldiğimiz duruma baktığımızda, bağımzılık mücadelesi ile kurulmuş bu vatan topraklarında özgürlük, hukukun üstünlüğü ve eşitlik yoksa, bizim bir kere daha mücadeleye atılmamız gerekmektedir.

Bilinmelidir ki biz Türkiye bırakacağız. Bu duygu ve düşünceyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyor, bu uğurda canını feda edenlere, gazilerimize minnetlerimi sunuyorum.”dedi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN