Okullarda 23 Nisan heyecanı

Pandemi nedeniyle 2 yıldır okullarda ve sokaklarda kutlamaların yapılamadığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 2020 ve 2021 yıllarında Kovid- 19 salgını nedeniyle okulların kapalı olması ve sosyal mesafe kuralları gereği 23 Nisan törenleri kısıtlı bir şekilde yapılmıştı. Programların çoğu Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) uzaktan eğitim platformu EBA üzerinden gerçekleştirilmişti. Öğrenciler 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşamıştı. 6 Eylül 2021’de okullarda yüz yüze eğitimin başlaması ve kesintisiz olarak devam etmesiyle bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 102’nci yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, pandemi öncesinde olduğu gibi geniş katılımlı etkinliklerle kutlanıyor. Etkinliklerin bu yılki ilk adresi okul bahçeleri oldu. Namık Kemal Ortaokulu, 100. Yıl Barış Ortaokulu ve tüm ilkokullarda bu yıl öğrenciler için farklı etkinlikler ve organizasyonlar tertip edilerek öğrencilerin 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşamalarını sağladı. Okul bahçelerinde kurulan müzik sistemleriyle öğrenciler çeşitli dans gösterileri, halk oyunları, şiirler ve birbirinden farklı eğlenceli oyunlarla 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadılar. Öğretmenler ve öğrenciler tarafından hazırlanan 23 Nisan etkinliklerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek okul yönetimine teşekkürlerini iletirken, çocuklarda 2 yıl aradan sonra okul bahçesinde birlikte 23 Nisan’ı kutlamanın sevincini yaşadılar.Bu yıl bayram etkinliklerine velilerin de katılımı gözlerden kaçmadı.

Veliler, öğrenciler ve öğretmenler bu yıl pandeminin etkisinden de kurtulmanın etkisiyle eğlencenin doruğuna ulaştılar.İlçemiz 100. Yıl Barış Ortaokulu Öğrencileri ve öğretmenleri 23 Nisan eğlenceleri finalini roman havasıyla kutladılar.

23 Nisan etkinlikleri bugün ilçemiz Fener Meydanında saat 16:0 0’da Gelibolu Belediyesi’nin düzenlediği uçurtma şenliği ile devam edecek. Haber: Seda LİMAN ZENGİN