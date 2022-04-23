“ÇANAKKALE HER ANI KAHRAMANLIKLARLA DOLU EŞSİZ BİR DESTANDIR”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, 24-25 Nisan Çanakkale Kara Savaşları’nın 107. yıl dönümü dolayısıyla ortak bir mesaj yayımladı:

“Çanakkale; hem kara hem de deniz muharebeleriyle, eşsiz kahramanlıklarla dolu, tarih sahnesinden silinmek istenen bir milletin adını tarihe altın harflerle yazdırdığı bir destandır. Dönemin en büyük donanmaları, en kalabalık ordularının denizden ve karadan saldırılarına karşılık her bir tümenin, alayın, bölüğün ve hatta her bir neferin ayrı ayrı kahramanlık hikayesi yazdığı eşsiz bir zaferdir. Bu zaferin elde edilmesinde, Mehmetçiklerimizin kahramanlığı, milletimizin birliği, beraberliği, inancı ve bağımsızlık aşkı büyük rol oynamıştır.

Bizler, tarihimizden aldığımız güçle, hedeflerimize kararlılıkla ilerlerken tıpkı 107 yıl önce Çanakkale’de olduğu gibi bugün de gerektiğinde vatanımız için göğsümüzü siper etmeye tereddüt etmiyoruz. 107 yıl önce Çanakkale’deki bu ruhu yaşamak, yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak en büyük vazifemizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle, 24-25 Nisan Çanakkale Kara Savaşları’nın 107. yılında Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Çanakkaleli hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin Çanakkale Zaferi kutlu olsun.”Haber Merkezi