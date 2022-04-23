23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2.Kolordu Komutanlığı Karargah binası önünde düzenlenen çelenk sunma programının ardından ilçemiz 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu’nda kutlama programı ile devam etti. Öğrencilerin birbirinden güzel ve renkli hazırladıkları gösterilerle devam eden program davetlilere hoş dakikalar geçirtti. Yoğun katılımlı 23 Nisan etkinliklerindeki gösteriler göz doldurdu.Öğrencilerin ellerindeki türk bayraklarıyla sahne aldıkları gösteriler ilgiyle izlendi.Kaymakam Abacı ve Başkan Özacar bayramın dünyanın bütün çocuklarına sağlık ve güzellikler sunmasını dilediler.

23 Nisan etkinliklerine Kaymakam Bekir Abacı ve eşi Büşra Fendiye Abacı, Belediye Başkanı Mustafa Özacar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca , siyasi parti temsilcileri ,okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katılım sağladı. Haber: Seda LİMAN ZENGİN