MİLLET İTTİFAKINDAN ÇELENK SUNMA TÖRENİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin kuruluşunun 102. yıl dönümünde millet ittifakı çelenk sunma programı düzenlendi.

Millet İttifakını oluşturan partiler ve STK’ların katılımı ile düzenlenen çelenk sunma programına katılan Özacar, “başta ulu önderimiz Atatürk olmak üzere kurucu meclisin üyelerine saygımızı ifade ettik.”ifadelerşne yer verdi.

Çelenk sunma programı günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve öğrencilerin şiir okumalarıyla sona erdi. Haber: Ali GEZER