UÇURTMALAR GÖKYÜZÜYLE BULUŞTU

23 Nisan coşkusunu çocuklar Gelibolu Belediyesi’nin çocukların gününde dağıttıkları birbirinden renkli uçurtmaları ve balonları uçurarak coşkulu şekilde kutladılar.

CHP İlçe Genlik Kolları Başkanı Uğur Papatya ve yönetim kurulu üyeleri 23 Nisan sebebiyle Fener meydanında yapılan uçurtma şenliğine katılarak bayrak ve balon dağıtarak ve yüz boyama etkinliği gerçekleştirdiler.Haber: Seda LİMAN ZENGİN