GÜNCEL HABERLER 

UÇURTMALAR GÖKYÜZÜYLE BULUŞTU

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

23 Nisan coşkusunu çocuklar Gelibolu Belediyesi’nin çocukların gününde dağıttıkları birbirinden renkli uçurtmaları ve balonları uçurarak coşkulu şekilde kutladılar.
CHP İlçe Genlik Kolları Başkanı Uğur Papatya ve yönetim kurulu üyeleri 23 Nisan sebebiyle Fener meydanında yapılan uçurtma şenliğine katılarak bayrak ve balon dağıtarak ve yüz boyama etkinliği gerçekleştirdiler.Haber: Seda LİMAN ZENGİN

Bunları da sevebilirsiniz

ÖZACAR ÇYDD’NIN 33.KURULUŞ YILDÖNÜMÜ MESAJI YAYINLADI

buyukzafer 0

PTT ve banka önlerinde uzun kuyruklar oluştu

buyukzafer 0

6 MİNARELİ ÜNİVERSİTE ULU CAMİİ CUMA GÜNÜ AÇILIYOR

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.