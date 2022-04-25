ÇANAKKALE KARA SAVAŞLARİ’NIN 107.YIL DÖNÜMÜ ANMA TÖRENİ YAPILDI

Çanakkale Kara Savaşları’nın 107. yıl dönümü anma törenleri kapsamında Şehitler Abidesi’nde düzenlenen törenle şehitlerimiz rahmet ve minnetle anıldı.

Şehitler Abidesi’ndeki tören Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un Türkiye Cumhuriyeti adına Anıta çelenk sunmasıyla başladı.

Vali İlhami Aktaş, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Kaymakam Bekir Abacı, Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominic Chillcot, Yeni Zelanda Gaziler Bakanı Meka Whaitiri, Avustralya Ankara Büyükelçisi Miles Armitage ile çok sayıda yerli ve yabancı davetlinin katıldığı törende; saygı duruşu ve tören kıtası tarafından saygı atışı yapılmasından sonra İstiklal Marşı eşliğinde göndere Türk Bayrağı çekildi.

Törende; Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri ERSOY ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir , günün anlam ve önemine ilişkin birer konuşma yaptılar.

Yapılan konuşmaların ardından Türk ve yabancı askerlerin kara savaşları zamanında yazdıkları mektupları okundu.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Çanakkale Cephesi’nde şehit düşen Kahraman Şehitlerimiz için dua edildi.

Tören geçişinin ardından Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, “Şehitlik Defteri”ni imzaladı ve beraberindeki heyet ile birlikte şehitliklere karanfil bırakıldı.

Tören F-16 jet uçağıyla gösteri yapabilen sayılı akrobasi timlerinden Hava Kuvvetleri Komutanlığının ekibi SOLO TÜRK’ün, gösterisinin izlenmesiyle son buldu.

Haber: Ali GEZER