GELİBOLU MEVLEVİHANESİNDE GELENEKSEL İFTAR PROGRAMI DÜZENLENDİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tasavvuf Topluluğu, Mevlana Öğretisi ve Gelibolu Mevlevihanesini Tanıtma ve Yaşatma Derneği ile Çanakkale Tasavvuf Vakfının katkılarıyla geleneksel Gelibolu Mevlevihanesi iftarı gerçekleştirildi.

Programa, Kaymakam Bekir Abacı, 18 Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Dr. Öğretim Üyesi Halit Kuşku, İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü, İlçe Müftüsü Mustafa Turgut, Evreşe Belde Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak ile siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mevlevihanenin bahçesinde gerçekleşen iftardan önce mesneviden parçalar ve dualar okundu.

İftar sonrası yapılan sema töreninin ardından program son buldu.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN