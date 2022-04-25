ANZAK KOYU’NDA ŞAFAK AYİNİ YAPILDI

Sabaha karşı 5.30’da başlayan Şafak Ayini’ nde Shell Green Mezarlığını anlatan bir video ile Şeref videosu gösterimi gerçekleştirildi. Daha sonra Karanga (toplanma çağrısı) yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri adına Gelibolu 2’nci Kolordu Komutanlığı’ndan Albay Anıl Aksu, Atatürk’ün Anzak annelerine yazdığı mektubu hem Türkçe hem de İngilizce okudu. Tören, Türkiye ve diğer devletlerin çelenk sunumuyla devam etti. Daha sonra borozan çalınması ve saygı duruşunda bulunulurken, Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda Ulusal Marşları okundu. Tören, son kutsama sözlerinin Baş Papaz Darren Jaensch tarafından yapılması ve askerlerin sahneden ayrılması ile sona erdi.