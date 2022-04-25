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UÇURTMA ŞENLİĞİNİN ARDINDAN BU GÖRÜNTÜLER KALDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilçemizde tüm okullarda eğlencelerle, gösterilerle kutlanmıştı.Gelibolu Belediyesi’nin çocuklara bu özel günlerinde ilçemiz Fener Meydanı’nda düzenlediği “Uçurtma Şenliği” adı altında eğlence tertip etti.
Uçurtmasını alan çocuklar bu şenliği doyasıya yaşadı . İçlerinden uçurtmalarını uçuramayanlar Fener Meydanındaki kayalıklardaki kaya parçalarına ya da dallara taktıranlar büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. kayaların üzerinde takılı kalmış uçurtmalar görüntü kirliliğine de yol açtı.
Bu manzarayla karşılaşan vatandaşların kimileri görüntü kirliliği oluşturuyor yorumu yaparken, kimileri de uçurtmalarını uçuramayan çocuklar için üzüldü.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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