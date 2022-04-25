İSTANBULLU İŞ ADAMI VE EĞİTİMCİ NİYAZİ KILIÇ ŞADILLI’DA KAZ ÜRETMEK ÜZERE DEVASA BİR ÇİFTLİK KURDU

İSTANBUL’DA ÖZEL ANABİLİMLER OKULLARININ DA KURUCUSU OLAN KILIÇ ÜRETİMİNİN TAMAMINI KAZ ETİ OLARAK İSTANBULA GÖNDERİYOR

Şadıllı Köyü ile Süleymaniye Köyü arasında 75 bin metrekarelik bir arazi üzerine önceleri koyun ve süt keçisi üretimi için bir çiftlik kuran işadamı Niyazi Kılıç son bir yıldır artan yem fiyatları üzerine kaz yetiştirmeye karar verdi ve daha önceleri koyun ve keçi üzerine kurduğu çiftliğinde değişiklik yaparak modern bir kaz çiftliği haline getirdi.

Kaz etinin özellikle İstanbul’daki lüks lokantalarda talebinin çok olması üzerine buradaki binalardan bir tanesine kurduğu kuluçka makineleri ile kaz üretmeye başladı.

Anaç kaz olarak kullandığı 300 den fazla kazın yumurtalarını bu kuluçka makinalerında çıkaran Niyazi Kılıç çevreden gelen kaz yavrusu talebi üzerine kapasitesini daha da yükselterek hem çevredeki köylülere, hem de meraklılarına kaz yavrusu satarak çevre köylerde de kaz üretiminin artmasına neden oldu.

Eskiden sadece Kavakköy’ü başta olmak üzere Evreşe köylerinde çok az miktarda da olsa kaz üretimi yapılıyordu.

İş adamı ve eğitimci olan Niyazi Kılıç İstanbul’daki ana bilimler okulları kurucusu olarak uzun yıllardır eğitim camiasında da ismi olan bir iş adamı çiftliğinde ürettiği buğday, arpa, mısır gibi ürünleri tamamen kazlarına yem olarak kullanıyor ve ayrıca kazların çok sevdiği çimen otlamaları için de ayrıca tarlalar ekerek kaz yavrularını daha bir haftalıkken çimle beslemeye başlıyor.Kuru yemin yanı sıra yeşili de çok seven kazlar çok kısa süre içinde büyüyebiliyorlar.

Çevreden gelen taleplere de hayır demeyen Kılıç 10 günlükten 30 günlüğe kadar olan yavru kazları da tanesini 65 liradan satıyor ve iyide müşteri bulabiliyor.Keşan- Malkara – Şarköy köylerinden birçok kişi gelerek çiftlikten yavru kaz alarak onlarda küçükte olsa yeni üretimlerine başlıyorlar.

Çiftlikte 5 kişi çalışıyor.Çiftliğin sorumlusu olarak Şadıllılı Hasan Tosun ve arkadaşları kazları kendi çocukları gibi bakıyorlar.Kuluçka makinelerinden çıkan kaz yavruları ana kucağı olan kafeslerde ve sıcak odalarda bir hafta süreyle bakılıyorlar daha sonra 300 – 500 metrekarelik hijyenik damlardaki bölünmüş alanlara alınan kaz yavruları buralarda da 30 gününü tamamladıktan sonra ya canlı olarak satılıyorlar ya da satılamayanlar üretim kümeslerine alınarak burada bir ay daha bakıldıktan sonra meraya salınıyor ve tıpkı koyun, keçi,sığır gibi otlatılarak çok kısa sürede 3-4 kiloluk kaz oluyorlar.

Bu çiftlikteki kazların cinsleri Alman- Mast cinsi etçil kaz olarak geçiyor.

Kazlar 4-5 aylık bakımın ardından özel yemlemeyle kısa sürede 8 – 10 kg a kadar çıkıyor ve sonra da kesime alınıyorlar.Modern temizleme makinelerinde temizlenen kazlar eksi 20 derecede şoklara alınarak İstanbul’dan gelen talepler üzerine lüks otellere ve restaurantlara gönderiliyor.Kilosu 100 liradan satılan kaz eti çokta iyi alıcı buluyor.Gelibolu’dan da Kaz üretimine yada kendisine hobi olarak kaz beslemek isteyenlere çiftlikten satış yapılabiliyor.Çiftliğin sorumluluğunu yürüten Hasan Tosun kaz etinin lezzetini ve kıymetini anlata anlata bitiremiyor. Özel Haber: Recep YÜZÜAK