KAYMAKAM BEKİR ABACI 57. ALAY VEFA YÜRÜYÜŞÜNE KATILDI

Çanakkale Kara Savaşları’nın 107. yıl dönümünde 57. Piyade Alayı Şehitleri, “57. Alay Vefa Yürüyüşü” programı ile anıldı.

57. Alay Vefa Yürüyüşüne; Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali İlhami Aktaş, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Kaymakam Bekir Abacı, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, protokol üyeleri, öğrenciler ve izciler katıldı.

57. Alay Vefa Yürüyüşü öncesinde 57’nci Alay askerlerinin son yemeği kırık buğday çorbası Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından öğrencilere dağıtıldı.

Anma programında Kuran-Kerim Tilaveti ve şehitlerimiz için duaların edilmesinden sonra sabah namazı kılındı. Kocadere’de başlayan ve Conkbayırı’nda son bulan yürüyüşün çıkışını Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.

Güzergâh boyunca gençlerin, Çanakkale Savaşları sırasında dedelerinin yaşadıklarını daha iyi hissedebilmeleri, o duyguyu yaşayabilmeleri için 2. Kolordu Komutanlığı tarafından savaşı canlandıran küçük gösteriler yapıldı. Çok sayıda katılımcıyla gerçekleştirilen yürüyüş Conkbayırı’nda sona erdi. Haber:Ali GEZER