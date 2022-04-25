Cumalı Köyü Su Deposu Yenilendi

Cumalı köyü içme ve kullanma su deposu yeniden yapıldı

İnşaatı tamamlanan 50 metreküp kapasiteli su deposunu muhtarla birlikte yerinde inceleyen İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü; “Eski deponun ekonomik ömrünü tamamlaması, yetersiz ve sağlıksız olması nedeniyle yapımına başlanan ve teslim edilen yeni su deposununun köylümüze ve muhtarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”ifadelerine yer verdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN