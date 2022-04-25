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Cumalı Köyü Su Deposu Yenilendi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Cumalı köyü içme ve kullanma su deposu yeniden yapıldı
İnşaatı tamamlanan 50 metreküp kapasiteli su deposunu muhtarla birlikte yerinde inceleyen İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü; “Eski deponun ekonomik ömrünü tamamlaması, yetersiz ve sağlıksız olması nedeniyle yapımına başlanan ve teslim edilen yeni su deposununun köylümüze ve muhtarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”ifadelerine yer verdi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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