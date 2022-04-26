Gelibolu AK Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü yaptığı açıklamada 28 Nisan Perşembe günü ramazan etkinlikleri hakkında duyuruda bulundu.Sürücü açıklamasında; “Ramazanın Bereketini hep birlikte paylaşalım.
* 28 Nisan Perşembe
* Balıkhane Meydanı
* Çocuklar için kukla gösterisi
* İlahi Grubu Dinletisi
* Dr. Senai Demirci ile Ramazana Özel Söyleşi” İfadelerine yer verdi.
Haber: Ali GEZER
GÖNÜL SOFRASI İFTAR BULUŞMALARI
Gelibolu AK Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü yaptığı açıklamada 28 Nisan Perşembe günü ramazan etkinlikleri hakkında duyuruda bulundu.Sürücü açıklamasında; “Ramazanın Bereketini hep birlikte paylaşalım.