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GÖNÜL SOFRASI İFTAR BULUŞMALARI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu AK Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü yaptığı açıklamada 28 Nisan Perşembe günü ramazan etkinlikleri hakkında duyuruda bulundu.Sürücü açıklamasında; “Ramazanın Bereketini hep birlikte paylaşalım.
* 28 Nisan Perşembe
* Balıkhane Meydanı
* Çocuklar için kukla gösterisi
* İlahi Grubu Dinletisi
* Dr. Senai Demirci ile Ramazana Özel Söyleşi” İfadelerine yer verdi.
Haber: Ali GEZER

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