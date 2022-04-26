GÖNÜL SOFRASI İFTAR BULUŞMALARI

Gelibolu AK Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü yaptığı açıklamada 28 Nisan Perşembe günü ramazan etkinlikleri hakkında duyuruda bulundu.Sürücü açıklamasında; “Ramazanın Bereketini hep birlikte paylaşalım.

* 28 Nisan Perşembe

* Balıkhane Meydanı

* Çocuklar için kukla gösterisi

* İlahi Grubu Dinletisi

* Dr. Senai Demirci ile Ramazana Özel Söyleşi” İfadelerine yer verdi.

Haber: Ali GEZER