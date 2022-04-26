AK PARTİ İLÇE BAŞKANI SERHAD SÜRÜCÜ’DEN KADİR GECESİ MESAJI

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü Kadir Gecesi mesajı yayınladı.Sürücü mesajında;

“Bin aydan daha hayırlı ve Cennet kapılarının aralandığı bu gecede, tüm dünyada huzur, barış ve kardeşliğin hâsıl olmasını temenni eder, ellerin açıldığı, gözlerin dualarla yaşardığı Kadir Gecesi’nde bütün insanların günahlardan uzaklaşıp tövbelerinin kabul edilmesini, sıkıntılarının giderilmesini yüce Rabbim’den niyaz ederim.

Kadir Gecemizin Gelibolu’lu hemşerilerime, Aziz Milletimize, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kadir Gece’miz mübarek, dualarınız kabul olsun.”ifadelerine yer verdi. Haber:Caner AKŞİT