“KADİR GECEMİZ MÜBAREK OLSUN”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Kadir Gecesi vesilesiyle ortak bir mesaj yayımladı:

“Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ne ulaşmanın sevincini ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu Gece, tüm ilahi kapıların sonuna kadar açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği özel ve kutlu gece. Kadir Gecesi, İslam Alemi ve tüm insanlık için Yüce Allah’ın büyük bir armağanıdır. Bu armağanı en iyi şekilde değerlendirmek, gereklerini yerine getirmek çok kıymetli.

Tüm dünyada yaşanan olumsuz gelişmeler bir kez daha gösterdi ki Ramazan ayı ve bu aya ait iklim, tüm insanlığın aradığı, muhtaç olduğu şey. Bu iklimi, sadece Ramazan ayında değil, tüm zamanlara da yaymak çok önemli. Birlik beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışmayı, zorda kalana sahip çıkmayı, huzuru, sevgiyi ve muhabbeti kapsayan bu iklimin kutsal ilkelerini içeren Yüce Kitabımız Kuran-ı Kerim bu mübarek gecede inmeye başladı.

Bu duygularla bu mübarek gecenin birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin daha da güçlenmesine, tüm insanlığın huzur ve barışına vesile olması temennisi ile Çanakkaleli hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam Alemi’nin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor; tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyoruz.” Haber Merkezi