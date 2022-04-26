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SÜRÜCÜ DEĞİRMENDÜZÜ KÖYÜNDE İNCELEMEDE BULUNDU

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü Değirmendüzü Köyü’nde incelemelerde bulundu.Sürücü açıklamasında;”“Değirmendüzü köyündeki parke taşı çalışmalarını muhtarımızla birlikte inceledik.
Önümüzdeki günlerde devam edecek olan parke taşı işleri için keşif ve bilgi alışverişinde bulunduk.” İfadelerine yer verdi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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