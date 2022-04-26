İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü Değirmendüzü Köyü’nde incelemelerde bulundu.Sürücü açıklamasında;”“Değirmendüzü köyündeki parke taşı çalışmalarını muhtarımızla birlikte inceledik.
Önümüzdeki günlerde devam edecek olan parke taşı işleri için keşif ve bilgi alışverişinde bulunduk.” İfadelerine yer verdi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN
SÜRÜCÜ DEĞİRMENDÜZÜ KÖYÜNDE İNCELEMEDE BULUNDU
İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü Değirmendüzü Köyü’nde incelemelerde bulundu.Sürücü açıklamasında;”“Değirmendüzü köyündeki parke taşı çalışmalarını muhtarımızla birlikte inceledik.