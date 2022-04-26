Geliboluspor’un efsane kadrosunun acı kaybı

Geliboluspor’un 3. Ligde mücadele ettiği dönemdeki efsane kadrosunda yer alan Aytaç Cinci, amansız hastalığa yenik düştü.

Geliboluspor Kulübü sosyal medya hesaplarından yayımlanan vefat ve başsağlığı mesajında, “Futbolcumuz Aytaç Cinci’yi kaybettik. 1998-99 ve 1999-2000 Sezonlarında TFF 3.Lige yükseldiğimiz milenyum kadromuzun en değerli futbolcularından Aytaç Cinci’yi yakalandığı amansız hastalık nedeniyle maalesef kaybettik. Keşanspor formasıyla da TFF 3.Ligde oynayan Aytaç Cinci, kulübümüzde de üst üste şampiyon olduğumuz iki sezonda Geliboluspor forması giymişti. Mükemmel bir fiziği iyi bir sol ayağı olan ve Kulübümüzde 6 numaralı formanın sürekli sahibi Aytaç Cinci hırslı teknik mücadeleci futbolu yanında centilmenliği ile de çok seviliyordu. Bir yıl öncesine kadar da Keşan Veteranlar takımında futbola devam ediyordu. Aytaç Cinci bugün doğduğu köy olan Keşan İzzetiye’de defnedilecek. Allah Rahmet Eylesin. Başta ailesine ve yakınlarına Geliboluspor ve Keşanspor Camiasına baş sağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun, nurlar içinde yat güzel adam.”