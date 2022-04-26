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“Rekreasyon Projesi”nde Son Aşamaya Gelindi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar Hamzakoy kıyı bandındaki çalışmaların sona erdiğini duyurdu.Özacar; “Yaz sezonunda halkımızın hizmetine sunacağımız Hamzakoy kıyı bandındaki “Rekreasyon Projesi” son aşamaya geldi. Peyzaj çalışmalarının ardından ahşap oturma grupları, gölgelik ve diğer donatıların montajı yapılacak. Çalışmaları yerinde inceleyerek yüklenici firma yetkilileri ile değerlendirmede bulundum.”ifadelerine yer verdi.
Haber : Hilal GEZER

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