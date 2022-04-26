BAYRAM BOYUNCA OTOYOL VEKÖPRÜLER ÜCRETSİZ OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak. Ücretsiz geçişler yap-işlet-devret projelerini kapsamayacak.Ramazan Bayramı’nda otoyolların, köprülerin ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİYLE YAPILAN PROJELER HARİÇ

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 30 Nisan saat 00.00’dan 5 Mayıs saat 07.00’ye kadar, ‘yap-işlet-devret’ modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişler ücretsiz olacak.

MARMARAY VE İZBAN SEFERLERİ DE ÜCRETSİZ

Karara göre, 2 Mayıs saat 00.00’dan 4 Mayıs saat 24.00’e kadar Ankara’da Başkentray, İstanbul’da Marmaray ve İzmir’de İZBAN seferleri ile belediyeler ve belediyelere bağlı birlik, müessese ve işletmelere ait toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak. Haber Merkezi