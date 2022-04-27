GELİBOLU HÜKÜMET KONAĞINDA “DEPREM ANI VE TAHLİYE/ TOPLANMA TATBİKATI” YAPILDI

Afetlere dirençli toplum oluşturma vizyonu ve bütünleşik afet yönetimi anlayışıyla toplumda önlem alma kültürünü önceleyen ve afet öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırma, tutum ve davranışları değiştirme sorumluluğu çalışmalarını yürüten AFAD Başkanlığı, 2021 yılını “Türkiye Afet Eğitim Yılı” olarak belirlemiş ve tüm illerimizde “Afet Seferberliği” başlatıldı.

2021 Afet Eğitim Yılında verilen eğitimlerin ve yürütülen çalışmaların teoriden pratiğe dönüştürülmesi, davranış değişikliği sağlanması ve toplumda risk azalma kültürünün yaygınlaştırılması, birlikte çalışma becerisi geliştirilerek olası afetlere karşı hazır olunması amacıyla 2022 yılı “Afet Tatbikat Yılı” olarak ilan edilmiştir.

Bu çerçevede İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün talimatları doğrultusunda bugün Gelibolu Hükümet Konağında ” Deprem Anı ve Tahliye/Toplanma Tatbikatı” yapıldı.

Sirenlerin çalmasıyla birlikte, Hükümet Konağinda görev yapan tüm personel güvenli bir şekilde tahliye edilerek, toplanma alanında yerlerini aldılar.

Kaymakam Bekir Abacı koordinesinde yapılan tatbikatın ardından, Kaymakam Abacı gösterdikleri başarı ve soğukkanlılık nedeniyle tüm personeli tebrik ederek, “Allah yaşatmasın ama doğal afetlere her zaman hazırlıklı olmamızda fayda var” dedi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN