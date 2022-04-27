KAYMAKAM BEKİR ABACI KIBRIS GAZİSİ HACER ÇALIŞKAN’I ZİYARET ETTİ

Kaymakam Bekir Abacı, İlçemiz Yazıcızade Mahallesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi (Askeri Hemşire) Hacer Çalışkan ve ailesini ziyaret etti. Gazimiz ile bir süre sohbet eden Kaymakam Abacı ailenin istek ve taleplerini dinledi.

Gazi Hacer Çalışkan Kaymakam Bekir Abacı’nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ilettiler.

Ziyarette Kaymakam Abacı’ya Kaymakam Refiki Mehmet Çelikve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Türker Erdihan eşlik etti .Haber: Ali GEZER